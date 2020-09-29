باتشيكو : هدفي مع الزمالك التتويج بدوري أبطال أفريقيا

أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي سعادته بتولي المهمة رسمياً خلال الفترة المقبلة. وأكد باتشيكو: "مرت سنوات على رحيلي من نادي الزمالك، وأبناءك أصدقاء جيدين لي، وأشكر مرتضى منصور وإدارة النادي وجماهيره على أنكم أعطتني الفرصة مرة أخرى ". النادي وجماهيره على أنكم أعطتني الفرصة مرة أخرى ". وتحدث باتشيكو خلال استقباله بمكتب رئيس النادي: "أول مرة لي مع الزمالك كان معي مجموعة جيدة، وهذه المرة مجموعة ممتازة، هدفي مع الزمالك هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا". المرة مجموعة ممتازة، هدفي مع الزمالك هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا". وتابع مرتضى منصور أنه سعيد بالعودة بعد معرفة الطرفين نفسهم بشكل كبير قائلاً: "أشعر بالفخر والسعادة أن أكون جزءً من أسرة الزمالك والتواجد مع القلعة البيضاء وجئنا بشغف أكبر الى نادي الزمالك".

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