ميدو: فايلر يريد أن يكون قريبا من عائلته والأهلي يمر بموقف صعب

أكد أحمد حسام ميدو أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي يريد أن يكون قريبا من عائلته خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة
وختم حديثه قائلا: "الأهلي يمر بموقف صعب حاليا والتوقيت صعب إذا رحل فايلر في الوقت الحالي والأهلي يفكر في التعاقد مع مدرب أجنبي خلفا لفايلر ومعه محمد يوسف كمدرب عام".
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