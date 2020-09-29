قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن قلعة الدراويش تطلب تأجيل لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي في الدوري والمقرر لها 9 أكتوبر في ملعب برج العرب.
تابع في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هانيحتحوت على قناة صدى البلد، إن المباراة ستقام في الثالثة عصرًا في عز الحر والرطوبة كما أن الدوري مضغوط، والإسماعيلي يطلب تأجيلها لما بعد 15 أكتوبر.
وواصل أنه لا داعي لإقامة المباراة في الثالثة عصرًا خاصة وأنه لا توجد أي مباريات في نفس اليوم مطلقًا.
ولفت إلى أن فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش جاء بصعوبة والتوفيق حالف الفريق الذي بذل جهدًا كبيرًا لتحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن الوضع سيختلف تمامًا بعد عبور الإسماعيلي لازمته الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي: نطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.