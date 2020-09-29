الإسماعيلي: نطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن قلعة الدراويش تطلب تأجيل لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي في الدوري والمقرر لها 9 أكتوبر في ملعب برج العرب.

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حتحوت على قناة صدى البلد، إن المباراة ستقام في الثالثة عصرًا في عز الحر والرطوبة كما أن الدوري مضغوط، والإسماعيلي يطلب تأجيلها لما بعد 15 أكتوبر.

وواصل أنه لا داعي لإقامة المباراة في الثالثة عصرًا خاصة وأنه لا توجد أي مباريات في نفس اليوم مطلقًا.

ولفت إلى أن فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش جاء بصعوبة والتوفيق حالف الفريق الذي بذل جهدًا كبيرًا لتحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن الوضع سيختلف تمامًا بعد عبور الإسماعيلي لازمته الحالية.

