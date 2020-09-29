ميدو: إدارة الأهلي فشلت في ملفات التعاقدات

انتقد أحمد حسام ميدو مجلس إدارة النادي الأهلي في إدارة العديد من الملفات الخاصة بالتعاقدات.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة
أضاف: "في ملف رمضان صبحي الأهلي دفع مبلغ معين في اللاعب من أجل استعارته وبيراميدز أكمل على المبلغ واشترى اللاعب".
وختم حديثه قائلا: "في ملف التفاوض مع فايلر عقده كان يتضمن بندا يسمح له بفسخ التعاقد في 1 أكتوبر وهذا يعكس أن الأهلي لم يظهر الخبرة في ملف التفاوض".
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