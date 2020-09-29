ناهر ماهر يكشف عن تلقيه عرض برتغالي

كشف ناصر ماهر اللاعب النادي الاهلي المعار للصفوف نادي سموحة تلقيه عرض من نادي ناسيونال البرتغالي.

وأكد ماهر خلال تصريحات تليفزيونية، أن النادي الاهلي كان مرحب بهذا العرض و لكنه توقف بسبب بعض الاختلافات المادية و لكن العرض مستمر حتي الان.

وصرح ناصر ماهر لابراهيم فايق عبر برنامجه جمهور التالته انه

يجمعه تعاقد مع النادي الاهلي و هو شرف اللي اللاعب التواجد مع القلعة الحمراء و لكن الهدف الاساسي بالنسبة لي هذه الفترة هي الوصول الي اعلي مستوي فني مع نادي سموحة لتحقيق طموحاتي بالانضمام الي المنتخب الاول لكرة القدم .و اضاف ناصر ماهر انه شرف له التواجد مع النادي الاهلي و ان العودة للنادي الاهلي احد اولويته بعد الانضمام للمنتخب الاول فقال اللاعب ان النادي الاهلي اذا طلبه في اي وقت فهو مرحب بذلك جداً اذا كان يشعر بإنه سوف يكون مفيد تواجده مع الفريق و لكن اذا لم يكن له دور مع الفريق فيفضل الاستمرار بالخارج للوصول الي اعلي مستوي فني