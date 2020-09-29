حسني عبد ربه: الأهلي تأخر في حسم مصير فايلر

أكد حسني عبد ربه أن مجلس إدارة النادي الأهلي تأخر في حسم مصير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مجلس الأهلي تأخر في حسم مصير فايلر وكان يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن مصيره مبكرا حتى يتم التعاقد مع خليفه".

أشار إلى أن مجلس الأهلي أخطأ في حسم مصير فايلر مثلما أخطأ في حسم مصير العديد من اللاعبين على رأسهم أحمد فتحي.

وتوقع حسني عبد ربه رحيل فايلر عن الأهلي على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام المقبلة.

حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "مجلس الأهلي تأخر في حسم مصير فايلر وكان يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن مصيره مبكرا حتى يتم التعاقد مع خليفه".أشار إلى أن مجلس الأهلي أخطأ في حسم مصير فايلر مثلما أخطأ في حسم مصير العديد من اللاعبين على رأسهم أحمد فتحي.وتوقع حسني عبد ربه رحيل فايلر عن الأهلي على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام المقبلة.

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