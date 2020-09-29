ميدو يكشف كيف يفكر باتشيكو في خطة مواجهة الرجاء المغربي

أكد أحمد حسام ميدو أن البرتغالي باتشيكو على المستوى الدفاعي منظم للغاية ويمكنه تحقيق النجاحات مع الزمالك.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس
وقال ساخرا: "وسط أسلوب باتشيكو الدفاعي مصطفى فتحي مش هيشوف الملعب".
وختم حديثه قائلا: "أتوقع أن يكون لأوناجم دورا مميزا مع باتشيكو خاصة أن أوناجم يدافع بالشكل الأمثل".
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