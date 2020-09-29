ميدو: معارو الأهلي جزء من نجاح الجونة

أكد أحمد حسام ميدو أن جميع معاري الأهلي للجونة سبب أساسي في نجاح نادر شوقي في الجونة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "جزء من نجاح نادر شوقي في الجونة وجود عدد من لاعبي الأهلي المعارين".

أضاف: "إذا استمرت العلاقة متوترة بين الزمالك والجونة سيحدث مصيبة في وقت ما خاصة في حال عودة الجماهير".

وختم حديثه قائلا: "على مسؤولي الناديين أن يعقدوا جلسة من أجل تهدئة الأوضاع".

الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "جزء من نجاح نادر شوقي في الجونة وجود عدد من لاعبي الأهلي المعارين".أضاف: "إذا استمرت العلاقة متوترة بين الزمالك والجونة سيحدث مصيبة في وقت ما خاصة في حال عودة الجماهير".وختم حديثه قائلا: "على مسؤولي الناديين أن يعقدوا جلسة من أجل تهدئة الأوضاع".

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