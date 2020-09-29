رسميًا..باتشيكو يوقع على عقد قصير الأمد مع الزمالك

أعلن نادي الزمالك اليوم الإثنين عن توقيع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي على عقد يتولى بموجبه تدريب الفريق لمدة موسم قابل للتجديد. وكانت إدارة الزمالك قد اعلنت رسميًا التعاقد مع باتشيكو لتولي تدريب الفريق خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي. ووقع البرتغالي باتشيكو علي عقود تدريبه للزمالك في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة. وحرص مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك علي عقد جلسة مع المدرب البرتغالي لشرح آلية العمل والتحديات خلال الفترة المقبلة.

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