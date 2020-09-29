رونالدو ينسى تحليقه فوق دفاع روما ويهتم بقيمة النقطة!

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، إن فريقه حقق نقطة مهمة بعد تعادله مع روما 2 2/، رغم كونه متأخراً في النتيجة في بداية المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وأضاف رونالدو في تصريحات عقب المباراة : “نحن في بداية الدوري مع مدرب جديد (أندريا بيرلو) وهناك أفكار مختلفة، سنواصل العمل وأنا أرى مستقبلاً مشرقًا للغاية”.

وكان رونالدو أرتدى رونالدو ثوب الإنقاذ وسجل هدفين ليقود فريقه يوفنتوس للتعادل 2 / 2 مع مضيفه روما أمس الأحد على الاستاد الأولمبي “الأولمبيكو” بالعاصمة روما في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس أكمل المباراة بعشر لاعبين، بعد أن تعرض لاعبه الفرنسي أدريان رابيو للطرد في الدقيقة 62 بعد نيله الإنذار الثان في المباراة.

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وتغلب يوفنتوس على النقص العددي في صفوفه لمدة نحو نصف ساعة وإنتزع تعادلاً ثمينًا مع روما الذي أهدر فرصة ذهبية لتعويض هزيمته الأعتبارية أمام هيلاس فيرونا في المرحلة الماضية بسبب إشراك لاعب بشكل خاطئ ومخالف للوائح.

وأنهى روما الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما لاعب خط الوسط الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقتين 31 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط مقابل هدف سجله رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 44

وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني له في الدقيقة 69 ليقود فريقه للتعادل.