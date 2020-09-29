جاتوزو يرفض مدحه بعد اكتساح نابولي لجنوى في الدوري الايطالي

رفض جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي، الأستماع لعبارات المدح في فريقه، بعد الفوز على الكبير على جنوى 6 / صفر، أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.
وقال جاتوزو في تصريحات عقب المباراة: “نحن نتلقى الإشادة، لكن دعونا نحلل المباراة، في رأيي النتيجة لم تعبر عن الحقيقة”.
وأضاف: ” في الشوط الأول كان يمكن أن نسجل أكثر من هدف لكننا كنا قريبين من تلقي أهداف، فعلنا أشياء جيدة لكننا بحاجة للتطور”.
وكان نابولي كشر عن أنيابه وأكتسح جنوى 6 / صفر، أمس الأحد.
وأنهى نابولي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله هيرفينغ لوزانو في الدقيقة العاشرة.
وفي الشوط الثاني، أمطر نابولي شباك ضيفه بخمسة أهداف أحرزها بيوتر زيلينسكي ودرايس ميرتينز و
وهيرفينغ لوزانو مجدداً وإليف إلماس وماتيو بوليتانو في الدقائق 46 و57 و65 و69 و72 ليتجمد رصيد جنوى عند ثلاث نقاط.
ورفع نابولي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف أمام هيلاس فيرونا وميلان صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب.
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