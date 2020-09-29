آرتيتا: آنفيلد روود أصعب مكان في العالم، مع ذلك بقينا في منافسة ليفربول

تغزل المدير الفني الإسباني لنادي آرسنال “ميكيل آرتيتا” في مستوى ليفربول عقب تعرضه للخسارة منه على ملعب آنفيلد روود، مساء اليوم الاثنين، في ختام مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أنه من أصعب الخصوم الذين يمكن لأي أحد مواجهته على ملعبه.

وخسر آرسنال المباراة بنتيجة 1/3، علمًا بأنه كان السباق في التسجيل عند الدقيقة 25 بواسطة ألكسندر لاكازيت، والذي لاحت له فرصة تسجيل هدف التعادل 2/2 خلال الشوط الثاني من إنفراد صريح، لتتلقى شباك المدفعجية هدفًا في الدقيقة 88 من البرتغالي “جوتا” الذي شارك بدلاً من نجم ليفربول ماني في الدقائق العشر الأخيرة.

وقال آرتيتا في حديثه مع قناة سكاي سبورتس بعد المباراة “ملعب آنفيلد روود من أصعب الأماكن التي يُمكن أن تلعب عليها في العالم. من الصعب المجيء إلى آنفيلد، ليفربول فريق جيد حقًا”.

وأوضح “لاعبو ليفربول يلعبون بتناغم وتفاهم، وهذا لأنهم معًا منذ 5 سنوات، ليفربول وضع معايير مستحيلة لخصومه في كرة القدم، لقد استقبلنا الأهداف مُبكرًا، وحاولنا أن نتماسك ونصحح الأخطاء في الشوط الثاني، ولكن عندما تكون في آنفيلد روود، وتتاح لك الفرصة يجب أن تستغلها جيدًا، لأن هذا لن يحدث مرة أخرى”.

وزاد “عندما نتمكن من الهروب من ضغط ليفربول، نصطدم بفيرجيل فان دايك دفاعيًا، وبعد أن يأخذ الكرة يقوم بإرسال كرة طولية من 60 ياردة إلى محمد صلاح. هم يهربون من الضغط بذكاء كبير، انظر للجودة التي لديهم”.

واعترف المدرب الإسباني الشاب “سيطر ليفربول على جميع أجزاء المباراة..يجب أن نتعلم أن هذا هو أصعب مكان في العالم تأتي إليه”.

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وأردف مساعد جوارديولا السابق في مانشستر سيتي “مع ذلك ورغم صعوبة الخصم الذي واجهناه الليلة، بقينا في المباراة طوال الوقت، وكان يجب أن نتعامل مع تقدمنا في النتيجة بشكل أفضل، لكن في المجمل تنافسنا طوال المباراة، الفرق هو أننا عندما أتيحت لنا الفرص الصريحة لم نسجل منها”.

وأوضح “نحن في مرحلة مختلفة عن ليفربول الذي لم يكن يستطيع فعل ما فعله الليلة قبل عامين أو ثلاثة أعوام فقط من الآن، لقد وضعوا المعايير على الأرجح بأفضل مستوى شهده الدوري الانجليزي، هذا هو الشيء الذي يجب أن نحاول فعله في آرسنال”.

وأشاد آرتيتا بعقلية ليفربول، قائلاً “يريدون الفوز، هذا هو ما أحبه في ليفربول، يذهبون إلى أي ملعب برغبة وطموح الفوز. نحن نشعر بالإحباط بعد خسارة هذه المباراة خاصةً لاكازيت، من الواضح أنه كانت لديه أفضل فرصة، قدم مباراة رائعة”.

في نفس السياق، قال النجم المصري محمد النني “الخسارة من ليفربول كانت صعبة علينا، ولكن نحن نلعب مع ليفربول الذي يُعد أفضل فريق كرة قدم في العالم، ونلعب في آنفيلد روود، وهو ملعب صعب على كل أندية العالم”.

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