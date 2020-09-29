أقال نادي ماينز الألماني مديره الفني أخيم بايرلورتسر، حسبما أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الإثنين. وأوضحت الصحيفة أن النادي اتخذ القرار اليوم بعد هزيمة الفريق في أول مباراتين بالدوري الألماني هذا الموسم واحتلاله المركز قبل الأخير في جدول البوندسليجا بدون رصيد من النقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإقالة الثانية في الدوري الالماني من نصيب مدرب ماينز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.