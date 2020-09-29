مانشستر سيتي يعلن ضم روبن دياز نظير مبلغ مالي وأوتاميندي

أعلن نادي بنفيكا وصيف بطل الدوري البرتغالي مساء الأحد انتقال مدافعه الدولي روبن دياز إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 68 مليون يورو، ضمنها قيمة انتقال مدافع الأخير الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي إلى صفوف الأول مقابل 15 مليون يورو.

وأعلن بنفيكا في بيان له أنه توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال دياز (23 عامًا) إلى صفوفه مع مكافآت بقيمة 3,6 ملايين يورو استناداً إلى النتائج التي سيحققها فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، موضحًا أن الصفقة ستتم بعد الفحوص الطبية التي سيجريها اللاعب في مانشستر.

وسيخلف قطب الدفاع الدولي البرتغالي (23 مباراة دولية) الذي تكوَّن في بنفيكا، قطب دفاع منتخب الأرجنتين أوتاميندي (32 عامًا) الذي يعرف جيداً كرة القدم البرتغالية كونه لعب مع بورتو في الفترة بين صيف 2010 يناير 2014.

وكان مدرب بنفيكا جورج جيزوس أوضح في نهاية الأسبوع الماضي أن رحيل روبن دياز أصبح ضرورة لتحقيق التوازن المالي للنادي بعد خسارته أمام باوك سالونيكي اليوناني (1-2) في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وسيكون دياز ثاني مدافع يعزز صفوف الـ”سيتيزنس” بعد الدولي الهولندي ناثان أكي القادم من بورنموث مقابل 45,30 مليون يورو.

وعانى مانشستر سيتي من مشكلات دفاعية الموسم الفائت، بالأضافة إلى إصابة الفرنسي إيميريك لابورت وغيابه مدة طويلة عن الملاعب، تراجع مستوى نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز، في حين ترك قائد الفريق السابق البلجيكي فينسنت كومباني فراغًا كبيراً في الخط الخلفي وأضطر جوارديولا إلى اشراك لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي فرناندينيو في مركز قلب الدفاع مرات عدة.

وظهرت معاناة سيتي في خط الدفاع في مباراته الأخيرة في الدوري أمام ضيفه ليستر سيتي حيث خسرها 2-5.

وتوج دياز بلقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا العام الماضي، وهو العام ذاته الذي توج فيه مع منتخب بلاده بلقب النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية.