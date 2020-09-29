كلوب: أحببت كل ما حدث الليلة أمام آرسنال..وروي كين كان يشاهد مباراة أخرى

أعرب المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” عن رضاه التام لكل ما حدث، مساء اليوم الاثنين، في قمة مباريات الدوري الإنجليزي بين ليفربول وآرسنال، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 1/3، ضمن الجولة الثالثة.

وتأخر ليفربول بهدف في الدقائق الـ 25 الأولى، سجله المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بعد استغلاله لهفوة فادحة من الظهير الأيسر الاسكتلندي آندرو روبرتسون في إعادة الكرة للحارس أليسون بيكر.

لكن النجم السنغالي “ساديو ماني” عدل النتيجة بعد دقائق معدودة مستغلاً سقوط تسديدة محمد صلاح من يد الحارس الألماني لينو داخل منطقة الجزاء، وما هي سوى دقائق قليلة وأضاف روبرتسون الهدف الثاني لليفربول بمتابعة لعرضية آرنولد بعد هروبه من رقابة هيكتور بيريين وروب هولدينج.

وخلال الشوط الثاني أضاف المهاجم البرتغالي البديل “جوتا” الهدف الثالث لليفربول باستغلال ناجح لتشتيت خاطيء من مدافع آرسنال “دافيد لويز”.

وقال يورجن كلوب في بداية حديثه مع مراسل قناة سكاي سبورتس “أحببت كل ما حدث في هذه الليلة أمام آرسنال. تقول أن روي كين وصف الأداء الذي قدمناه اليوم بالسيء؟ لا بد أنه كان يُشاهد مباراة أخرى، لقد أدى الفريق بشكل استثنائي”.

وأضاف “نحظى ببداية مذهلة للموسم، لدينا 9 نقاط من ليدز يونايتد وتشيلسي وآرسنال، إنها بداية جيدة جدًا حتى الآن”.

وأشار كلوب إلى أن هناك أكثر من فرصة أتيحت أمام آرسنال لتسجيل الأهداف، لكن فريقه كذلك أتيحت أمامه فرص أكثر، مضيفًا “نعم هم يمتلكون الجودة، ونحن نلعب بخط دفاع متقدم، لا تتوقع أن تفعل ذلك دون ارتكاب أخطاء، عندما يكون المهاجم أوباميانج مثلاً، طريقتنا في اللعب أن نقتل الخصم ببطيء”.

وعن مستوى آرسنال وإصرار آرتيتا على خطة 3-4-3، قال كلوب “كانوا متراجعين جدًا في مناطقهم وينتهجون هذا الأسلوب طوال المباراة. نحن نحترم ذلك، كنا نريد أن نهاجم ونحتفظ بالكرة لأطول فترة ممكنة، ولا شك أن هذا الأمر سيحتم عليك أن تأخذ الكثير من المخاطرة وهذا ما سيسمح للخصم أن يستغل الفرصة”.

ورد روي كين في الاستوديو التحليلي، قائلاً “يورجن كلوب حساس جدًا، يا إلهي، إنه حساس للغاية، تخيل لو خسر اليوم. يبدو انك سمعتني بشكل خاطيء يا كلوب، قلت أن هناك بعض اللحظات السيئة لليفربول في هذه الليلة، لكن الأداء رائع”.

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ورد كلوب في نفس الوقت قائلاً “لا أعلم ماذا قلت، لكن لو كنت تنتقد الأداء فأنت مخطيء هذا كل شيء”.

وعلق يورجن كلوب على أحداث مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد التي أقيمت ليلة أمس، وشهدت ظلمًا تحكيميًا لفريق المدرب جوزيه مورينيو.

وقال المدرب الألماني “داير لم يقم بأي شيء خاطيء، أعتقد أن الحكام ليسوا سعداء بالقانون الجديد، ولست سعيدًا كذلك لتأخر قرارات التسلل، هذه المواقف غريبة”.

وأضاف كلوب ضاحكًا “المشكلة بقانون لمسة اليد الجديد أنه ليس هنالك أي حل آخر سوى أن نقطع الذراعين بالكامل”.

في سياق متصل، أكد آندرو روبرتسون سعيه نحو صناعة أو تسجيل هدف لتعويض الهفوة التي اقترفها في بداية المباراة، قائلاً للصحفيين “كان أداءً مذهلاً من جانبا اليوم. كانت لديّ رغبة كبيرة للتسجيل خصوصًا بعد الخطأ الذي ارتكبته”.

وتابع روبرتسون حديثه “لم يكن هنالك شيء سيء بالمباراة بخلاف صناعتي لهدف آرسنال، كانت تمريرة مجانية، لكن رغم الخطأ الذي ارتكبته، أظهرنا ردة فعل رائعة. من الجيد دومًا أن تهزم خصمًا مباشرًا لك، وتواصل تحقيق الانتصارات”.

وختم حديثه “نعم كان خطأ ً مني، لكن زملائي في الفريق تركوا مساحة في المناطق الخلفية، ربما هذا الخطأ كان سيؤثر علي قبل بضع سنوات من الآن، لكن الآن لست هكذا، فمثل هذه المواقف تزيدني حماسًا، هذا ساعدني على تسجيل هدفًا لفريق ردًا على ذلك”.

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