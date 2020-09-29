ليفربول ينتقم من آرسنال في مباراة الكوارث الدفاعية

أنتقم ليفربول من ضيفه آرسنال وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3-1، فى قمة مباريات اليوم الاثنين بختام مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي “بريميرليج”، ليواصل بدايته القوية فى رحلة الدفاع عن لقبه.

وحقق ليفربول انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي وأمام إيفرتون فيما تجمد رصيد أرسنال عند ست نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف أستون فيلا.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما السنغالي ساديو ماني والاسكتلندي أندرو روبرتسون في الدقيقتين 28 و34 مقابل هدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني ، فشل كل من الفريقين في هز الشباك حتى أحرز البديل ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 3 / 1 وحفاظه على العلامة الكاملة حتى الآن في رحلة الدفاع عن اللقب فيما مني أرسنال بالهزيمة الأولى له بعد انتصارين متتاليين في المسابقة.

وثأر ليفربول بهذا لهزيمته أمام أرسنال بركلات الترجيح قبل أربعة أسابيع في مباراة الدرع الخيرية في افتتاح فعاليات الموسم الكروي الحالي بإنجلترا.

كما وجه ليفربول إنذارا شديد اللهجة إلى باقي المنافسين من خلال هذا العرض القوي والنتيجة الكبيرة في مواجهة أحد الفرق المنافسة على صدارة جدول المسابقة.

وحاول ليفربول فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة من خلال الاستحواذ على الكرة والتمرير المتواصل لسحب دفاع أرسنال من منطقة الجزاء في محاولة لفتح الثغرات أمام مرمى المدفعجية.

ونال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول إنذارا مبكرا للخشونة مع كيران تيرني لاعب أرسنال في الدقيقة الثالثة.

وبدأ ليفربول في ترجمة استحواذه على الكرة لفرص هجومية شكلة إزعاجا لدفاع أرسنال الذي ضغط على أندرو روبرتسون في اللحظة الأخيرة ليمنعه من التسديد بشكل جيد وخرجت الكرة لركنية لم تستغل جيدا.

وكاد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول يفتتح التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة 12 اثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى وصلت إليه وسط منطقة الجزاء حيث قابلها بضربة رأس في اتجاه المرمى ولكن البرازيلي ديفيد لويز مدافع أرسنال أبعدها في الوقت المناسب لضربة ركنية.

وكرر الغيني نابي كيتا نجم ليفربول المحاولة في الدقيقة التالية ولكن تسديدته ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية كما عاند الحظ محمد صلاح بعدها بثوان قليلة لتضيع فرصة أخرى لليفربول.

وتجددت الفرصة لليفربول في الدقيقة 16 اثر هجمة منظمة أخرى وتمريرة عرضية لعبها ترينت ألكسندر أرنولد وقابلها ساديو ماني بتسديدة مباشرة قوية من وسط منطقة الجزاء ولكن بيرند لينو حارس أرسنال تصدى لها ببراعة.

وواصل ليفربول ضغطه الهجومي في الدقائق التالية حيث فرض هيمنته التامة على مجريات اللعب.

وسدد ترينت ألكسندر كرة صاروخية مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 66 لترتطم بالإسباني هيكتور بيليرين مدافع أرسنال ثم ترتد من العارضة حيث فشلت محاولات متابعتها.

وتألق حارس أرسنال مجددا وتصى لتسديدة قوية من جورجينهو فاينالدوم نجم ليفربول في الدقيقة 24.

وفي غمرة الهجوم المكثف من ليفربول استغل أرسنال هفوة دفاعية وهدية من دفاع ليفربول وسجل هدف التقدم في الدقيقة 25 .

وجاء الهدف اثر هجمة مرتدة لأرسنال سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليسرى حاول أندرو روبرتسون مدافع ليفربول إبعادها ولكنه حولها عن طريق الخطأ في اتجاه المرمى لتجد اللاعب ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال الذي لم يجد صعوبة في وضعها من فوق الحارس أليسون بيكر إلى داخل المرمى.

ولكن فرحة أرسنال بالهدف لم تدم طويلا حيث رد ليفربول سريعا بهدف التعادل الذي سجله ساديو ماني في الدقيقة 28 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة لليفربول واختراق ناجح من المصري محمد صلاح نجم ليفربول حتى وصل أمام مرمى المدفعجية وسدد الكرة قوية ولكن الحارس تصدى لها لتتهيأ أمام ماني المتحفز على بعد خطوة واحدة من خط المرمى والذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى قبل أن يستعيد الحارس مكانه.

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وواصل ليفربول ضغطه الهجومي حتى نجح روبرتسون في تسجيل هدف التقدم 2 / 1 للفريق في الدقيقة 34 ليعوض اللاعب بهذا الخطأ الذي أهدى به هدفا لأرسنال في منتصف هذا الشوط.

وجاء هدف التقدم لليفربول اثر هجمة سريعة منظمة للفريق ثم تلاعب صلاح بدفاع أرسنال ومرر الكرة لزميله ترينت أرنولد الذي مررها بدوره عرضية إلى روبرتسون المتحفز وسط منطقة الجزاء حيث هيأها لنفسه في حراسة الدفاع وسددها في المرمى بهدوء ليكون هدف التقدم لليفربول.

وواصل ليفربول ضغطه الهجومي في الدقائق التالية ولكن دفاع أرسنال ضغط على لاعبي ليفربول بشكل مكثف لمنعهم من تسجيل مزيد من الأهداف.

وتألق الحارس بيرند لينو مجددا والتقط الكرة ببراعة من أمام صلاح لينقذ فريقه من فرصة أخرى خطيرة في الدقيقة 41 .

وكاد أرسنال يسجل الهدف الثاني اثر تمريرة عالية طولية من ديفيد لويز وضعت زميله إينسلي مايتلاند في مواجهة حارس ليفربول ولكن المايتلاند أهدر الفرصة وأهدى الكرة للحارس قبل أن يشير الحكم لوجود تسلل.

ولم يتغير الحال في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لينتهي بتقدم ليفربول 2 / 1 .

واستأنف ليفربول ضغطه الهجومي في الشوط الثاني ، وأنهى ماني هجمة مرتدة سريعة للفريق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت فوق المرمى مباشرة.

ولكن أرسنال بدا أفضل مما كان في الشوط الأول حيث تبادل الهجمات مع مضيفه في الدقائق الأولى من الشوط الثاني كما أجاد لاعبوه الضغط على لاعبي أرسنال لحرمانهم من بناء الهجمات بالشكل المناسب.

وتألق بيكر حارس مرمى ليفربول وتصدى لهدف مؤكد اثر انفراد تام للاكازيت في الدقيقة 59 .

ورد فان دايك بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة 62 تصدى لها بيرند لينو حارس أرسنال.

وارتدى بيكر قفاز البطولة مجددا وأنقذ ليفربول من هدف التعادل في الدقيقة 63 وتصدى لتسديدة لاكازيت المنفرد به.

وأضعفت فرص لاكازيت الضائع معنويات أرسنال ليستغل ليفربول هذا ويستعيد سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب.

وعاند الحظ ماني في الدقيقة 64 حيث أنهى هجمة سريعة منظمة لليفربول بتسديدة إلى جوار القائم مباشرة.

وأخرج ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال مهاجمه البرازيلي ويليان في الدقيقة 68 ودفع مكانه بالمهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي.

وسدد نابي كيتا كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 لكن لينو كان يقظا وأمسك الكرة بثبات.

وفطن أرتيتا أخيرا إلى ضرورة تغيير لاكازيت غير الموفق حيث دفع مكانه في الدقيقة 74 بالمهاجم الإنجليزي الشاب إدوارد نيكيتاه.

وخرج الحارس بيكر من منطقة الجزاء في الدقيقة 76 ليقطع الكرة قبل هجوم أرسنال ، وارتدت الكرة سريعا لصالح ليفربول حيث أنهاها روبرتو فيرمينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بأحد المدافعين وخرجت لركنية لم تستغل جيدا.

وأهدى صلاح فرصة ذهبية لزميله البديل ديوجو جوتا المنفرد تماما بالحارس حيث مرر إليه الكرة ببراعة ولكن اللاعب البرتغالي أطاح بالكرة خارج المرمى.

ولكن ديوجو نجح في تعويض فريقه عن هذه الفرصة الضائعة بتسجيل الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 88 اثر تمريرة من صلاح في الناحية اليمنى إلى ترينت أرنولد الذي لعب الكرة عرضية وحاول ديفيد لويز إبعادها لكنه هيأها إلى ديوجو الذي سددها مباشرة في المرمى ليكون هدف الاطمئنان لليفربول قبل انتهاء المباراة بالفوز الثمين لحامل اللقب.

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