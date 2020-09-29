سوق الانتقالات | بطل أمم أفريقيا 2017 يعود إلى بيشكتاش

أكد نادي بشكتاش التركي تعاقده رسميًا مع مهاجم بورتو البرتغالي، فينسنت أبو بكر في صفقة انتقال مجاني، وذلك بعد انتهاء عقد المهاجم الكاميروني مع العملاق البرتغالي.
وأعلن بشكتاش ، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، عودة اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، الذي لعب في صفوفه خلال موسم 2016/17 على سبيل الإعارة.
وانتقل الدولي الكاميروني لصفوف بشكتاش ليخوض مسيرة جديدة مع الفريق، بعد أن تألق مع الفريق في موسم 2016/17، حيث تمكن من تسجيل 19 هدفًا في 38 مباراة بجميع المسابقات.
وفاز أبو بكر في ذلك الموسم مع بشكاتش بالدوري التركي الممتاز، بعد أن ساهمت أهدافه في مساعدة الفريق في التتويج باللقب.
ومثّل المهاجم الكاميروني ناديي فالينسيان ولوريان الفرنسيين، بالإضافة إلى بورتو البرتغالي خلال مسيرته الكروية.
جدير بالذكر، أن أبو بكر فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2017 مع الكاميرون، وسجل هدفًا في مرمى المنتخب المصري بالمباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الأسود.
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