يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف ليفربول وآرسنال فى الدوري الإنجليزي، فى قمة مباريات اليوم الاحد 28-9-2020، ضمن منافسات ختام الجولة الثالثة.

أنتقم ليفربول من ضيفه آرسنال وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3-1، فى قمة مباريات اليوم الاثنين بختام مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي.

وحقق ليفربول انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي وأمام إيفرتون فيما تجمد رصيد أرسنال عند ست نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف أستون فيلا.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما السنغالي ساديو ماني والاسكتلندي أندرو روبرتسون في الدقيقتين 28 و34 مقابل هدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني ، فشل كل من الفريقين في هز الشباك حتى أحرز البديل ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 3 / 1 وحفاظه على العلامة الكاملة حتى الآن في رحلة الدفاع عن اللقب فيما مني أرسنال بالهزيمة الأولى له بعد انتصارين متتاليين في المسابقة.

وثأر ليفربول بهذا لهزيمته أمام أرسنال بركلات الترجيح قبل أربعة أسابيع في مباراة الدرع الخيرية في افتتاح فعاليات الموسم الكروي الحالي بإنجلترا.

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كما وجه ليفربول إنذارا شديد اللهجة إلى باقي المنافسين من خلال هذا العرض القوي والنتيجة الكبيرة في مواجهة أحد الفرق المنافسة على صدارة جدول المسابقة.

إليكم فيديو أهداف ليفربول وآرسنال فى الدوري الإنجليزي

هدف تقدم ارسنال “لاكازيت”

هدف تعادل ليفربول “ماني” 1-1

هدف ليفربول الثاني “روبرتسون” 2-1

هدف ليفربول الثالث “جوتا” 3-1

لقطات من المباراة

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