رياضة | أول تعليق من ارتيتا بعد خسارة أرسنال أمام ليفربول بثلاثية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ارتيتا بعد خسارة أرسنال أمام ليفربول بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجئ الاسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لنادي أرسنال بمستوي نادي ليفربول والخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال ميكيل أرتيتا: "الأنفيلد ملعب يصعب اللعب عليه. كان علينا التعامل مع بعض المواقف بشكل أفضل واستقبالنا لهدف التعادل سريعًا لم يجعل مهمتنا سهلة."

واضاف:"إذا نجحت في تجاوز الضغط الذي يمارسونه عليك فسوف تصطدم بڤان دايك والذي بدوره سيقوم بإرسال كرة طويلة لصلاح ليخرجوا من ضغطنا. هذه هي الجودة التي نتحدث عنها."

يذكر أن هذه هي الخسارة الأولي للجانرز فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم.