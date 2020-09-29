رياضة | مدبولي يُهدي جماهير الإسماعيلي نقاط مباراة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدبولي يُهدي جماهير الإسماعيلي نقاط مباراة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى أحمد مدبولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي جماهير فريقه نقاط الفوز الذي حققه الدراويش على حساب نادي طلائع الجيش اليوم الإثنين على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري لحساب مباريات الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال مدبولي أن الفريق لعب المباراة بصورة جيدة للغاية وإستحق نقاط الفوز بعد الظروف العصيبة التي شهدناها مؤخراً.

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وواصل " لا توجد أي مباراة سهلة في بطولة الدوري ويجب علينا أن نقوم باللعب بتلك الروح في جميع اللقاءات من أجل حصد النقاط الثلاثة والفوز بها.

وأتم حديثه: "اشكر الله سبحانه وتعالى على الهدف وتوقيته وأهديه للجماهير الكبير وأتمنى من لجنة المسابقات إعادة ترتيب الأمور بشأن مواعيد المباريات التى سببت لنا إجهادا كبيرا".