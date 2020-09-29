رياضة | شاهد ملخص لمسات محمد صلاح ضد أرسنال في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاهد ملخص لمسات محمد صلاح ضد أرسنال في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النجم الدولي المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج. ولعب صلاح المباراة كاملة من البداية وتمكن من صناعة هدف التعادل لزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني فيما سجل الهدف الثاني روبرتسون واختتم ثلاثية الريدز جوتا.