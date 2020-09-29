رياضة | أوباميانج يكشف كواليس رفضه الانتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوباميانج يكشف كواليس رفضه الانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم آرسنال الإنجليزي عن كواليس رفضه العديد من العروض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية أبرزها برشلونة الإسباني وذلك من أجل البقاء مع المدفعجية.

وقال أوباميانج في تصريحات لشبكة كانال بلس العالمية :" كانت هناك العديد من العروض ولا سيما من برشلونة، كانت أولويتي هي البقاء لسببين، الأول هو المدير الفني ميكيل أرتيتا لأننا تحدثنا بقدر لا بأس به خلال فترة توقف البطولات وأقنعني لا سيما فيما يتعلق بالمشروع".

وأضاف:"الشيء الآخر الذي دفعني للبقاء هو الحب الذي أتلقاه من الجماهير والأشخاص في النادي".

وعن إمكانية تعاقد آرسنال مع حسام عوار نجم ليون، اختتم أوباميانج تصريحاته قائلاً:"بالطبع أؤيد التعاقد معه، لن أخفي ذلك، سيضيف لنا الجودة، دعونا نرى ما سيحدث".