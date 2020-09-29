رياضة | 75 دقيقة.. أرتيتا يلجأ للتغيرات الهجومية لتسجيل التعادل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر 75 دقيقة.. أرتيتا يلجأ للتغيرات الهجومية لتسجيل التعادل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت أحداث مباراة ليفربول وأرسنال إلى الدقيقة الخامسة والسبعين ومازال الريدز متقدم بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي تجمع الفريقا على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

افتتح لاكازيت التقدم لأرسنال في الدقيقة 25 قبل أن يتعاد\ل السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 28 واحرز روبيرتسون هدف الريدز الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني افتتح ارتيتا تغييراته بنزول متوسط الميدان الإسباني داني سيبايوس على حساب السويسري تشاكا.

وقرر أرتيتا إقحام الثنائي نيكولاس بيبي وإدوارد نيكيناه على حساب الثنائي البرازيلي ويليان والفرنسي لاكازيت على الترتيب من أجل محاولة تسجيل هدف التعادل.