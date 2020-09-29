رياضة | نادي أبها يضم نجم الإتفاق السعودي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي أبها يضم نجم الإتفاق السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهى نادي ابها السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين إجراءات تعاقده مع صالح العمري لاعب نادي الاتفاق السابق.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن أبها توصله لاتفاق مع إدارة الاتفاق من أجل شراء عقد العمري.

وشارك العمري /26 عاما/ في 18 مباراة مع الاتفاق في الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أحرز خلالها ثلاثة أهداف كان آخرها في شباك النصر في الجولة الأخيرة من الدوري وصنع هدفا وحيدا.