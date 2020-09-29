رياضة | 60 دقيقة.. ليفربول يواصل تقدمه وأرسنال يضغط للتعادل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر 60 دقيقة.. ليفربول يواصل تقدمه وأرسنال يضغط للتعادل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت أحداث مباراة ليفربول وأرسنال إلى الدقيقة الستين ومازال الريدز متقدم بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي تجمع الفريقا على أرضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج.

افتتح لاكازيت التقدم لأرسنال في الدقيقة 25 قبل أن يتعاد\ل السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 28 واحرز روبيرتسون هدف الريدز الثاني في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني افتتح ارتيتا تغييراته بنزول متوسط الميدان الإسباني داني سيبايوس على حساب السويسري تشاكا.