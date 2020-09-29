الامارات | روضة الهاجري تظفر بلقب «سيدات دبي للريشة الطائرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن روضة الهاجري تظفر بلقب «سيدات دبي للريشة الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة دبي للريشة الطائرة للسيدات التي نظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 19 إلى 26 الجاري في ملاعب عالم دبي للرياضة بقاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي، فوز اللاعبة روضة الهاجري بلقب البطولة في فئة المواطنات بعد فوزها بنتيجة 21 - 17 و25 - 27، و21 - 17 على اللاعبة منى السهلاوي التي حلت في المركز الثاني، وتلتها في المركز الثالث اللاعبة شيماء أحمد التي فازت على شمة عبدالله بنتيجة 21 - 5 و21 - 14.

وفي فئة المقيمات فازت الهندية أيرين إلسا ألكسندر بالمركز الأول بعد تغلبها على مواطنتها أرونيما كي بيجو التي حلت في المركز الثاني بنتيجة 21 - 18 و21 - 10، وجاءت النيبالية جاينو بارال في المركز الثالث بعد تغلبها على الفلبينية جيني إسكولار بنتيجة 21 - 13 و24 - 22.

وتوجت رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي روضة المحرزي، الفائزات بالمراكز الأولى في الفئتين بحضور مدير قسم رياضة المرأة بالمجلس فوزية فريدون، وأعضاء اللجنة المنظمة.

وقال بيان صحافي أمس: «شهدت البطولة تنافساً قوياً بين المشاركات حيث كانت المشاركة في البطولة محصورة في عدد محدود من السيدات في فئتي الإماراتيات والمقيمات، وكانت كل فئة مكونة من 32 لاعبة فقط، وأشرف على مجريات البطولة اتحاد كرة الطاولة والريشة الطائرة، كما أدار العملية التحكيمية حكمات معتمدات من الاتحاد، وأقيمت المنافسات بنظام الفردي فقط، وأقيمت المباريات بنظام خروج المغلوب من أول دور، حيث كانت كل مباراة مكونة من ثلاثة أشواط».

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وذكر البيان: «تم تطبيق كل الاجراءات الاحترازية خلال أيام البطولة مع توفير المعقمات، كما تم فحص درجات الحرارة قبل دخول أي شخص سواء من المشاركات أو اللجنة المنظمة، وتم إلزام الجميع بارتداء الكمامات مع تحقيق التباعد الجسدي، وعدم الاحتكاك بالآخرين».

تمديد برنامج وقت الريشة

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تمديد فترة تنظيم برنامج وقت الريشة للتدريب المجاني للسيدات على رياضة الريشة الطائرة إلى نهاية شهر نوفمبر، نظراً للإقبال المتزايد في التدريب والطلب المستمر على المشاركة، وكان البرنامج قد انطلق منذ بداية شهر أغسطس الماضي ويقام يوم الأربعاء من كل أسبوع.

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