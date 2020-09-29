الامارات | 41 % من نجوم أندية دوري الخليج العربي «راقصو سامبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 41 % من نجوم أندية دوري الخليج العربي «راقصو سامبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفل موسم الانتقالات الصيفي، الحالي، بهيمنة واضحة للاعبين البرازيليين، سواء الذين نجحوا في الاحتفاظ بمقاعدهم لموسم إضافي، أو الوافدين الجدد، إذ شكلوا 41% من حجم التعاقدات، سواء في فئة المحترفين الأجانب، أو على صعيد اللاعبين الذين تم قيدهم ضمن فئة المقيمين، بإجمالي 83 قيداً، منهم 34 برازيلياً.

وتسيد أبناء «السامبا» قوائم الأندية، من بين 33 جنسية، تشكل أجانب دوري الخليج العربي، الذي يستعد الشهر المقبل لانطلاقة موسمه الجديد، وفقاً للقوائم الرسمية الخاصة بلجنة دوري المحترفين، إذ فرض 17 برازيلياً أنفسهم كأكثر المحترفين الأجانب في أندية دوري الخليج العربي، قابلتها مواصلة البرازيليين فرض سطوتهم، بوجود 17 لاعباً، تم قيدهم من الأندية ضمن فئة اللاعب المقيم.

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