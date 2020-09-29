الامارات | باربوسا يحرز ذهبية 85 كغم في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن باربوسا يحرز ذهبية 85 كغم في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أمس منافسات الجولة الأولى من النسخة السادسة لسلسلة «جولات أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» التي أقيمت في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، بجوائز قدرها 225 ألف دولار، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة.

وتوج البرازيلي جاثري باربوسا بذهبية وزن 85 كغم للحزام الأسود، وفاز مواطنه كيندي بوزن 69. وفي منافسات السيدات لفئة الحزامين البني والأسود المشتركة حصلت البرازيلية مايسا باستوس على المركز الأول في وزن 49 كغم.

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