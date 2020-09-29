الامارات | مصدر رسمي من النصر: المبلغ المتداول عن عقد اللاعب ضياء غير صحيح

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رسمي من النصر: المبلغ المتداول عن عقد اللاعب ضياء غير صحيح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مصدر مسؤول، في نادي النصر، صحة الأخبار والأرقام التي تداولتها الصحف الصينية والإسرائيلية، عن القيمة المالية لصفقة التعاقد مع اللاعب ضياء محمد سبع (28 عاماً)، قادماً من نادي غوانزو الصيني.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن المبلغ المذكور، وهو ثلاثة ملايين دولار سنوياً، غير صحيح وبعيد عن الواقع، كما أن مدة العقد وهي ثلاث سنوات غير صحيحة. وأكد المصدر أن عقد ضياء لمدة سنتين فقط.

وأصبح ضياء الأجنبي الرابع في صفوف النصر، استعداداً للموسم الجديد، الذي سينطلق أكتوبر المقبل، إلى جانب الثلاثي: ريان منديز، وبراندلي كواس، وأنطونيو توزيه.

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على صعيد آخر، ألقى نادي النصر، في موقعه الرسمي، الضوء على مسيرة اللاعب الفلسطيني الأصل ضياء محمد، حيث أكد أن اللاعب شق طريقه نحو النجومية، وحجز لنفسه مكاناً في صفوف أبرز الأندية الاسرائيلية، التي استثمرت موهبته، قبل أن يكون محط اهتمام أبرز الأندية الآسيوية، ويسطع نجمه في غوانزو الصيني، كصانع لعب يشار إليه بالبنان.

وأكد النادي أن «استقطاب اللاعب جاء من منظور فني بحت، وتم اختياره نظراً لما يتمتع به من مواهب عدة وقدرات فنية وفردية، ستشكل إضافة قوية لصفوف العميد، وأيضاً انطلاقاً من حرصها على استقطاب المواهب الرياضية من شتى أرجاء العالم دون النظر لأي اعتبارات أخرى».

ونشر النادي تصريحاً لرئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، قال فيه إن «عقود اللاعبين الأجانب في الفريق قد اكتملت رسمياً»، موضحاً أن «اللاعب الجديد سيكون محط ترحيب من جميع منتسبي النادي، وكل جماهير الكرة في الدولة».

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