الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مهاجم

يبحث أحد أندية أبوظبي استبدال مهاجمه الأجنبي، الذي تعاقد معه حديثاً، قبل بداية الدوري، بعد أن ظهر بمستوى غير مطمئن خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق.

اختيار

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قال رئيس اتحاد لعبة فردية إنه في حال تجديد الثقة برئاسته للدورة المقبلة، فإنه لن يختار من أعضاء التشكيلة الحالية للدورة الجديدة، بحثاً عن أعضاء قادرين على كسر الجمود والتجديد في رياضته.

استقالة

قرر رئيس شركة كرة القدم للنادي المحترف عدم الإذعان للطلبات المادية للمدرب الأجنبي، الذي لم ينجح في تحقيق الإضافة المطلوبة، في محاولة منه لجره إلى تقديم استقالته بنفسه.

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