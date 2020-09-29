الامارات | إجبار فلامنغو على لعب الدوري البرازيلي رغم إصابة 19 لاعباً بـ «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار فلامنغو على لعب الدوري البرازيلي رغم إصابة 19 لاعباً بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُجبر نادي فلامنغو البرازيلي على خوض مباراة في الدوري المحلي، بقرار قضائي، اتخذ قبل 10 دقائق من موعد اللقاء ضد بالميراس، وذلك على الرغم من إصابة 19 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.
وبعد أن قررت محكمة العمل، بولاية ريو دي جانيرو السبت الماضي، إرجاء المباراة، لأنه من المستحيل ضمان عدم إصابة المزيد من اللاعبين في فلامنغو، استأنف الاتحاد البرازيلي الحُكم، فقضت محكمة ريو دي جانيرو، حيث مقر فلامنغو (تجاوزت حدود اختصاصها)، لأن المباراة مقررة في ساو باولو، حيث مقر بالميراس.
وبعد أن ألغي الحكم الصادر من محكمة ريو دي جانيرو، وجد فلامنغو نفسه، مضطراً إلى خوض اللقاء بتشكيلة معظم عناصرها من فريقه لتحت 21 عاماً، لكنه نجح رغم ذلك في فرض التعادل على بالميراس 1-1.
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