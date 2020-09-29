الامارات | مواجهة سعودية محتدمة في ربع نهائي «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة سعودية محتدمة في ربع نهائي «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، أمس، نادي النصر السعودي مجدداً في مواجهة «محلية» أمام مواطنه الأهلي، فيما يلتقي برسبوليس الإيراني مع باختاكور الأوزبكي.

وكان النصر، وصيف 1995، الذي يخوض ربع النهائي للموسم الثاني توالياً، قد تخطى، أول من أمس، مواطنه الآخر التعاون 1-صفر في ثمن النهائي، بهدف مهاجمه المغربي المتألق عبدالرزاق حمدالله.

بدوره، كان الأهلي، وصيف البطولة في 1986 و2012، قد بلغ هذا الدور بفوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1. وفي المباراة الثانية، يلاقي باختاكور، الذي يخوض ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009، وبلغ نصف النهائي في 2003 و2004، خصماً إيرانياً جديداً بعد تخطيه استقلال طهران، حامل اللقب مرتين 2-1 في ثمن النهائي.

Advertisements

أما برسبوليس وصيف 2018، فكان قد تخطى السد القطري حامل لقب 1989 و2011 بنتيجة 1-صفر في الدقائق الأخيرة.

وتقام مباراتا ربع النهائي (نصف نهائي منطقة غرب آسيا) غداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news