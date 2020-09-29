شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو لمرتضى منصور: أشكرك على منحي فرصة ثانية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي عقب توقيعه على عقود تدريبه للفريق. وقال باتشيكو لمرتضى خلال فيديو أذاعته قناة الزمالك:«أشكرك على منحي فرصة ثانية لتدريب الزمالك، وعلى ثقتك في قدراتي». وواصل:«أمير وأحمد مرتضى صديقان لي وسعيد بعودتي من جديد للزمالك والتعمل معهما مرة أخرى». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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