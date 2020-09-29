شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: «كاسونجو» لا يستحق ارتداء قميص الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم القلعة البيضاء، لا يستحق ارتداء قميص النادي على الإطلاق بسبب ابتعاده كثيرًا عن مستواه.

وقال فاروق في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «مستوي كاسونجو لا يليق بنادي الزمالك، وبعيدًا تمامًا عن مستوي القلعة البيضاء، ويجب التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر يستحق قيادة هجوم الأبيض».

وعن مستوي محمود علاء: «ابتعد عن مستواه مؤخرًا، ويجب التدرب خلال الفترة المقبلة على العرضيات وأهداف الجونة بسببه».