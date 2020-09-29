شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فتحنا صفحة جديدة مع باتشيكو.. والتعاقد معه ليس للطوارىء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي قام بفتح صفحة جديدة مع البرتعالي جايمي باتشيكو، بعد عودته لقيادة النادي الأبيض.
وقال مرتضى خلال جلسة توقيع باتشيكو:«البرتغالي مدرب مميز ويلعب بطريقة متوازنة، وأغلقنا صفحة الماضي».
وواصل:«تعاقد الزمالك مع باتشيكو لم يكن للطوارىء بل لتميزه وقدراته الفنية المميزة والثقة الكبيرة في إمكانياته».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,840
-
تعافي
95,080
-
وفيات
5,883
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: فتحنا صفحة جديدة مع باتشيكو.. والتعاقد معه ليس للطوارىء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.