شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: فتحنا صفحة جديدة مع باتشيكو.. والتعاقد معه ليس ‏للطوارىء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي قام بفتح صفحة جديدة مع البرتعالي جايمي باتشيكو، بعد عودته لقيادة النادي الأبيض.

وقال مرتضى خلال جلسة توقيع باتشيكو:«البرتغالي مدرب مميز ويلعب بطريقة متوازنة، وأغلقنا صفحة الماضي».

وواصل:«تعاقد الزمالك مع باتشيكو لم يكن للطوارىء بل لتميزه وقدراته الفنية المميزة والثقة الكبيرة في إمكانياته».