شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يوجه رسالة لنجل أحمد شوبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، رسالة إلى مصطفي شوبير، حارس مرمى الأهلي المتوقع مشاركته خلال لقاء الترسانة في بطولة كأس مصر المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وقال إكرامي، في تصريحات تليفزيونية، «أتمنى التوفيق والنجاح للحارس مصطفي شوبير، وأن يكون له دورا خلال الفترة المقبلة داخل جدران القلعة الحمراء».