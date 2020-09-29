شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: ركلة جزاء عبد الله جمعة أمام الجونة «ظالمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن ركلة جزاء التي حصل عليها عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، ليست صحيحة على الإطلاق.

وقال فاروق في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «ركلة الجزاء للزمالك في الدقيقة الأخيرة ظالمة للغاية لنادي الجونة، وعبدالله جمعة حصل عليها بذكاء ونجح في استغلال قدرته على المرور والاصطدام بلاعب الجونة».

وأضاف: «رضا شحاتة ظهر بشكل جيدة مع الجونة في مباراة الزمالك، وأتمني استمراره أفضل من التعاقد مع مدير فني أجنبي».