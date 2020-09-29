شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: ركلة جزاء عبد الله جمعة أمام الجونة «ظالمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن ركلة جزاء التي حصل عليها عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، ليست صحيحة على الإطلاق.
وقال فاروق في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «ركلة الجزاء للزمالك في الدقيقة الأخيرة ظالمة للغاية لنادي الجونة، وعبدالله جمعة حصل عليها بذكاء ونجح في استغلال قدرته على المرور والاصطدام بلاعب الجونة».
وأضاف: «رضا شحاتة ظهر بشكل جيدة مع الجونة في مباراة الزمالك، وأتمني استمراره أفضل من التعاقد مع مدير فني أجنبي».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,840
-
تعافي
95,080
-
وفيات
5,883
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: ركلة جزاء عبد الله جمعة أمام الجونة «ظالمة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.