شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: تدهور نتائج الإسماعيلي والمصري بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لأول مرة يمر فريقي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بهذه الظروف الصعبة على مر التاريخ.
وقال فاروق في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «الفوز للإسماعيلي على طلائع الجيش طبيعي للغاية وأيضًا المصري على أسوان، ولكن من الممكن أن سوء النتائج للناديين سببه فترة الكورونا والابتعاد عن التدريبات والمباريات».
وأضاف: «تدهور نتائج الإسماعيلي سببه مجلس الإدارة، وأتمني خروج الناديان الكبار من هذه الكبوة والعودة مرة أخرى إلى مستواهما الطبيعي».
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الوضع في مصر
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اصابات
102,840
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تعافي
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وفيات
5,883
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