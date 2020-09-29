لقاء الأرسنال يمنح روبرتسون التفوق على زميله أرنولد في صناعة الأهداف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل ظهير ليفربول أندي روبرتسون، هدفا في مرمى آرسنال، خلال مباراة الفريقين على ملعب «أنفيلد» مساء الإثنين، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، فإن روبرتسون سجل وصنع أهدافا في 7 من آخر 8 مباريات لفريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع هدفين و5 تمريرات حاسمة.
وأضافت الشبكة، أن روبرتسون ساهم بشكل مباشر في تسجيل 33 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ مباراته الأولى مع ليفربول في المسابقة في أغسطس 2017 برصيد 4 أهداف و29 تمريرة حاسمة، وهذا هو أعلى عدد من الأهداف التي يساهم فيها مدافع واحد في المسابقة خلال الفترة ذاتها، ليتفوق روبرتسون على زميله ترينت ألكسندر أرنولد الذي ساهم في تسجيل 32 هدفا.
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