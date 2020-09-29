شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: علي معلول رفض عرضًا مُغريًا من بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رفض الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، عرض مالي مُغري من جانب نادي بيراميدز للإنضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فاروق في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «علي معلول من أفضل اللاعبين المحترفين الذين لعبوا في النادي الأهلي، وبيراميدز عرض عليه مبلغ كبير للتعاقد معه ولكن التونسي رفض هذا العرض لرغبته في الاستمرار مع القلعة الحمراء».
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