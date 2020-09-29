شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع ثنائي الزهور وسبورتنج لتدعيم سيدات السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد الأهلي مع كل من سلوى هارون ورنا نبيل، لاعبتي ناديي الزهور وسبورتنج على التوالي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات السلة، بداية من الموسم الجديد.

وأكد عبدالقادر أن اللاعبتين وقعتا على عقود الانتقال إلى صفوف «سيدات السلة» بالأهلي لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد وحصد البطولات، موضحًا أنهما تتميزان بالموهبة الكبيرة وتعدان إضافة قوية للفريق في المرحلة القادمة.

وأضاف أن التعاقد مع الثنائي جاء في إطار تدعيم فريق سيدات السلة بالنادي، على غرار ما حدث مع فرق النادي الأخرى، لمواصلة حصد البطولات.

وكان الأهلي قد تعاقد أيضا مع ثنائي هليوبوليس، نهى أسامة شتا، وفريدة وائل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات السلة.