الأهلي يستعيد الفتيل وحسون

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ويؤمل الجهاز الفني بقيادة الكرواتي فلادان ميلويفتش في استعادة بعض العناصر التي غيبتها الإصابات، بعد أن أكد أن فريقه لم يحظ بالاستقرار وخسر لاعبين مهمين.
ونجح الجهاز الطبي بالنادي في اتمام شفاء المدافعين محمد الفتيل وعبدالله حسون وأعلن جاهزيتهما للمشاركة بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما في اللقاء الماضي، فيما يبقى أمر مشاركتهما أمام النصر بيد الجهاز الفني.
وكان فلادان استأنف الاستعدادات لمواجهة النصر أمس بعدما منح اللاعبين راحة عن التدريبات يوم الأحد الماضي والتي سبقها خوض الفريق 120 دقيقة كاملة في مباراته أمام شباب الأهلي دبي التي حسمها الفريق بركلات الترجيح 4-3 عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
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