حسن خليفة: على الاتحاد العودة لأبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب الاتحاد السابق المدرب الوطني حسن خليفة إن على إدارة النادي أن ترسم استراتيجيتها الخاصة بتجهيز الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل، على ضرورة العودة للمشاركة في دوري أبطال آسيا من خلال الاستحواذ على مقعد يسمح للفريق بذلك.

وأضاف «الإعداد للموسم الحالي يتخلله تشكيل منظومة فريق متجانس يقدم مستويات أفضل بكثير مما كان عليه الموسم الماضي، فقط يحتاج الفريق إلى التعاقد مع عدد محدود جدا من اللاعبين، على أن تتغير الاستراتيجية في الموسم بعد المقبل ليكون الهدف هو المنافسة على لقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».

ويبرز حسن خليفة من بين المدربين الوطنيين المرشحين للانضمام للعمل إلى جانب المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي، حيث كان محمد العبدلي هو آخر مدرب وطني عمل بالنادي مع الجهاز الفني قبل التعاقد مع كاريلي ولم يتم تجديد عقده.

من جهة أخرى وافقت إدارة النادي على أن يلحق اللاعب طارق عبدالله باللاعبين الذين أعارهم النادي رسميا، حيث سبق أن تمت إعارة عبدالعزيز العرياني لنادي ضمك، ويونس عبدالواحد لنادي جدة، فيما انتقل عبدالله العمار بصفة نهائية إلى ضمك.

من جانبه بدأ الجهاز الإداري التنسيق مع أندية عدة لخوض لقاءات ودية ضمن برنامج الإعداد لمنافسات الموسم المقبل من بينها ضمك وأبها، فيما تم الاتفاق رسميا مع الفيصلي لخوض لقاء ودي معه مطلع أكتوبر المقبل.