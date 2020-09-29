شكرا لقرائتكم خبر حمدالله وحيدا في التسجيل بالقدمين اليمنى واليسرى والرأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر مهاجم فريق النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله في حصد المزيد من الأرقام بعد نجاحه أمس الأول في قيادة فريقه للفوز على التعاون 1-0 وتأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا المقام حاليا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

وواصل حمدالله تحطيم الأرقام الشخصية منذ ارتدائه شعار النصر، حيث يمتلك رقما عالميا جديدا من خلال تسجيله 10 أهداف في مباريات متتالية كانت في مرمى كل من التعاون في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا ذهابا وإيابا والاتفاق والوحدة والاتحاد والفيحاء والعدالة وأبها بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي مرمى التعاون أمس بدور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

كما كسر حمدالله الرقم المسجل باسم المحترف البرازيلي هولك الخاص بتسجيل 9 أهداف متتالية أيضا في بطولة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى أنه أصبح خلال النسخة الحالية في الدوحة هدافا للبطولة حتى الآن برصيد 6 أهداف، بعد أن سبق ذلك تحقيقه لقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان مرتين متتاليتين، الأولى برصيد 34 هدفا في الموسم قبل الماضي، والثانية برصيد 29 هدفا في الموسم الماضي.

كما أن حمدالله يعتبر اللاعب الوحيد خلال النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، الذي سجل أهدافا بالقدمين اليمنى واليسرى وعن طريق الرأس.

يشار إلى أن إدارة النصر الحالية برئاسة صفوان السويكت عملت مطلع الموسم الماضي على تحسين عقد حمدالله الذي انتدبته الإدارة السابقة برئاسة سعود السويلم لمدة 3 سنوات، حيث رفعت قيمة عقده من 3 ملايين دولار إلى 5 ملايين دولار مع مزايا جديدة ومكافآت خاصة حال تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، من بينها مضاعفة راتبه الشهري ومكافآت عند تسجيله كل هدف.