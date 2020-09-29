«فار» يظهر بربع النهائي الآسيوي

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ومنذ انطلاق مباريات دور المجموعات قبل توقفها بسبب جائحة كورونا ثم استئنافها بطريقة التجمع في العاصمة القطرية الدوحة بدءا من الجولة الثالثة، حدث الكثير من الأخطاء التحكيمية، مما دفع الأندية المشاركة إلى مطالبة الاتحاد الآسيوي باعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد.
وكان فريق الأهلي السعودي أكد تضرره من حكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي بدور الـ16 نواف شكر الله، حيث كان ينوي تقديم شكوى للاتحاد الآسيوي رغم تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي.
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