شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: "لاعيبة الإسماعيلي شايلة هم الجمهور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن جميع لاعبي الدراويش يحبون النادي ويرغبون في تقديم الأفضل. وقال حسني عبد ربه في تصريحاته تليفزيونية: "لاعبو الإسماعيلي يحتاجون لمزيد من الثقة واللاعيبة شايلة هم الجمهور وبتحب النادي، وأتمنى أن يستغل لاعبو الإسماعيلي الفوز على طلائع الجيش لمواصلة الانتصارات". Advertisements وختم حديثه قائلا: "مبادرة القدامى كان لها أهمية كبيرة وجميع اللاعبين كانوا يحتاجون لتلك المبادرة لاستعادة الثقة" تغلب الإسماعيلى على طلائع الجيش، بهدف دون رد سجله أحمد مبولى، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الشوط الأول سجال بين الفريقان وسط اعتماد الدراويش على التسديدات بينما الطلائع اعتمد على التحركات الجناحين بينما شهدت الشوط الثانى محاولات على استحياء من جانب الفريقان قبل أن ينشط الفريقان مع نهاية أحداث اللقاء لينجح مدبولى فى خطف هدف الفوز للدراويش.

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