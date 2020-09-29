شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: الإسماعيلي يحتاج على أبو جريشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن يكون لعلي أبوجريشة دورا في النادي الإسماعيلي، فى الفترة المقبلة.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "الإسماعيلي في حاجة إلى عيون تختار الموهوبين مثلما كان يحدث في الماضي".

أضاف: "مهما كانت الخلافات على الإسماعيلي أن يستعين بخبرات علي أبو جريشة، وما كان يميز الإسماعيلي وجود أشخاص داخل النادي قادرة على اختيار الموهوبين".

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وقال حسني عبد ربه: "لاعبو الإسماعيلي يحتاجون لمزيد من الثقة واللاعيبة شايلة هم الجمهور وبتحب النادي، وأتمنى أن يستغل لاعبو الإسماعيلي الفوز على طلائع الجيش لمواصلة الانتصارات".

وختم حديثه قائلا: "مبادرة القدامى كان لها أهمية كبيرة وجميع اللاعبين كانوا يحتاجون لتلك المبادرة لاستعادة الثقة"

تغلب الإسماعيلى على طلائع الجيش، بهدف دون رد سجله أحمد مبولى، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الشوط الأول سجال بين الفريقان وسط اعتماد الدراويش على التسديدات بينما الطلائع اعتمد على التحركات الجناحين بينما شهدت الشوط الثانى محاولات على استحياء من جانب الفريقان قبل أن ينشط الفريقان مع نهاية أحداث اللقاء لينجح مدبولى فى خطف هدف الفوز للدراويش.