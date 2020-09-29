شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: ركلة جزاء "عبد الله جمعة" أمام الجونة "ظالمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن ركلة جزاء التى حصل عليها عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، ليست صحيحة على الإطلاق.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية: "ركلة الجزاء للزمالك فى الدقيقة الأخيرة ظالمة للغاية لنادي الجونة، وعبد الله جمعة حصل عليها بذكاء ونجح فى استغلال قدرته على المرور والاصطدام بلاعب الجونة".

وأضاف: "رضا شحاتة ظهر بشكل جيدة مع الجونة فى مباراة الزمالك، وأتمني استمراره أفضل من التعاقد مع مدير فني أجنبي".

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كشف، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لأول مرة يمر فريقي الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بهذه الظروف الصعبة على مر التاريخ قائلا:" الفوز للإسماعيلي على طلائع الجيش طبيعي للغاية وأيضًا المصري على أسوان، ولكن من الممكن أن سوء النتائج للناديين سببه فترة الكورونا والابتعاد عن التدريبات والمباريات".

وأضاف: "تدهور نتائج الإسماعيلي سببه مجلس الإدارة، وأتمني خروج الناديان الكبار من هذه الكبوة والعودة مرة أخري إلى مستواهما الطبيعي".