شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: الفوز على طلائع الجيش غالي.. ونريد 9 نقاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمي فريق الإسماعيلي، أن الدراويش يمر بـ"كبوة" لن تحدث فى تاريخ النادي، مشددًا على أن هذا الأمر له دروس مستفادة للجميع داخل النادي.

وقال سعفان فى تصريحات تلفزيونية: "مباراة طلائع الجيش ستفرق كثيرًا خلال المباريات المقبلة بعد الحصول على أهم ثلاث نقاط، وسنحاول جاهدين للفوز بالمباريات جميعها للدخول إلى المنطقة الآمنة فى جدول ترتيب الدوري".

وأضاف: "الفوز على طلائع الجيش غالي للغاية، وعلى الأقل نريد 9 نقاط من الخمس مباريات المقبلة، ونتمني التوفيق".

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وتابع: "لاعبي الإسماعيلي خاضوا مباراة الجيش بروح عالية، وجلسة النجوم القدامي كان لها تأثير كبير على اللاعبين وكانت مهمة للغاية فى هذا التوقيت".