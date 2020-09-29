شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك فتح صفحة جديدة مع باتشيكو ولم نتعجل تعيينك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للفارس الأبيض.

أضاف مرتضى منصور خلال اجتماعه بالمدرب البرتغالى اليوم بمقر النادى فى فيديو تم بثه على قناة النادي: "فتحنا صفحة جديدة مع المدرب البرتغالى باتشيكو"، ووجه رئيس النادى رسالة للمدرب قائلاً: "لما اخترناك وأحد المساعدين الذين عملوا مع فيريرا جاء بثقة فى الجهاز الفنى جميعاً".

أضاف مرتضى منصور: "لم نستعجل نهائياً فى الإعلان عن توليك المسئولية والتصويت كان سرياً بين أعضاء اللجنة، كما أن التصويت جاء بالإجماع لتولى مهام المدير الفنى للزمالك".

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ورحب رئيس الزمالك: "أهلاً بيك فى مصر والفارق بين 2014 و2020 هو وجود كوكبة من اللاعبين المصريين والعرب، كما أن الغالبية العظمى من النقاد والمحللين والرياضيين رحبوا باختيار باتشيكو".

وقال مرتضى منصور أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين من وجميعهم دوليين، وكل لاعبى الفريق حصلوا على مستحقاتهم المالية ولا يوجد مشكلات معهم وألمح إلى أن الزمالك فريق كبير وحقق العديد من البطولات خلال السنوات الماضية

واختتم تصريحاته: "أشكر باتشيكو على الموافقة لاستمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس فى الجهاز الفني"، مشيراً إلى أن المدرب وشه حلو على الزمالك فى مباراة الجونة وتحقيق الفوز.